Torna l'inverno: freddo e bora in arrivo da domenica

Dopo le temperature miti degli ultimi giorni, da domenica tornerà a farsi sentire l'inverno, con temperature minime sulla costa dai tre a i sei gradi, mentre lunedì si abbasseranno ulteriormente (da uno a tre gradi). A Trieste soffierà la bora Ecco le previsioni del tempo di Arpa Fvg.

Situazione attuale

Fino alla giornata di sabato sulla regione prevarranno correnti occidentali in quota e sud-occidentali umide nei bassi strati. In seguito l'avvicinamento di una saccatura dall'Europa settentrionale determinerà l'arrivo di aria più fredda.

Domenica 26 febbraio

Cielo in genere da variabile a nuvoloso con vento sostenuto o forte da nord-est su gran parte della regione; possibile nuvolosità più consistente verso sud-est. Soffierà Bora forte sulla costa, con possibili raffiche anche molto forti specie a Trieste e sul Carso. Sul Carso non escluse anche deboli nevicate. Temperature in calo, anche marcato in quota.

Lunedì 27 febbraio

Cielo in genere nuvoloso con Bora forte sulla costa e possibili raffiche molto forti sul Carso e a Trieste. Vento sostenuto o forte da nord-est sul resto della regione.