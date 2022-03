Tornano le piogge dopo la siccità: possibili precipitazioni già da martedì 29

Forse già da domani sera potrebbero tornare deboli piogge, che si intensificheranno nelle giornate di mercoledì e giovedì. Una buona notizia che arriva dopo una prolungata siccità (gli ultimi episodi di pioggia significativa risalgono a metà febbraio), una situazione che ha portato a gravi conseguenze ambientali, come le secche nell'Isonzo, con conseguenti morie di pesci. Non sono mancati nemmeno gli incendi boschivi in diverse zone del Fvg. Come rileva Arpa Fvg, l'anticiclone presente sul Mediterraneo nei prossimi giorni si ritirerà; da mercoledì, l'avvicinamento di una depressione atlantica favorirà l'afflusso di correnti sud-occidentali, che saranno progressivamente più umide ed instabili.

Martedì 29 marzo

Cielo in genere variabile, sia per velature in quota che per la possibile formazione di nubi basse. Di notte e al mattino sulla bassa pianura, sulla costa e sul mare saranno probabili foschie o nebbie. In serata non è esclusa qualche debole pioggia, specie in montagna. Venti di brezza.

Mercoledì 30 marzo

Tempo umido con cielo in prevalenza coperto e probabili foschie, anche dense al mattino. In giornata e soprattutto verso sera saranno probabili piogge sparse, in genere deboli, localmente moderate sulle Prealpi Giulie; in montagna deboli nevicate oltre i 1400-1700 m circa e in quota soffierà vento da sud-ovest moderato.

Giovedì 31 marzo

Cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora moderata sulle zone orientali, anche sostenuta sulla costa.