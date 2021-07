Ultimo venerdì di luglio: fuori 31 gradi, mare oltre i 27

L'ultimo venerdì di luglio per l'Osmer vedrà cielo in genere sereno sulla costa, poco nuvoloso con caldo afoso pomeridiano in pianura

L'ultimo venerdì di luglio per l'Osmer vedrà cielo in genere sereno sulla costa, poco nuvoloso con caldo afoso pomeridiano in pianura; sui monti poco nuvoloso di mattina, variabile dal pomeriggio quando saranno probabili locali rovesci e temporali che in serata e nella notte potranno interessare anche alcune zone di pianura. Qualche temporale potrà essere forte.

Sabato 31 luglio

Di notte e di prima mattina possibili rovesci o locali temporali sui monti e in pianura; in giornata prevalenza di cielo poco nuvoloso o variabile, con più sole sulla costa. In serata maggiori annuvolamenti e saranno nuovamente probabili locali temporali sui monti e in pianura. Qualche temporale potrà essere forte.

Domenica 1 agosto

Domenica probabile nuvolosità variabile con rovesci o temporali sparsi e piogge in genere abbondanti alternate a fasi di tempo migliore. Farà più fresco dei giorni precedenti.