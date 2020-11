Cielo sereno, soffierà Borino: le previsioni per mercoledì 18 novembre

Cielo sereno, soffierà Borino

Mercoledì 18 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno; soffierà Borino.

Cielo sereno, in serata possibili rovesci

Giovedì 19 novembre cielo sereno o poco nuvoloso per velature, con venti deboli di brezza. In tarda serata e nella notte successiva probabile peggioramento con possibili rovesci sparsi.

Bora e freddo

Venerdì 20 novembre nella notte e al mattino saranno probabili rovesci sparsi, nevosi oltre i 1000 m circa in montagna. Miglioramento in giornata con cielo da variabile a poco nuvoloso. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, e farà più freddo in serata, con zero termico in deciso calo, fino a 800 m circa.