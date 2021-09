Sulla regione martedì in quota affluiranno correnti settentrionali più fresche ed un po' più umide, nei giorni successivi l'anticiclone tornerà a prevalere; nei bassi strati continuerà l'afflusso di correnti da est-nordest.

Cielo poco nuvoloso, Bora

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ad alta quota. Soffierà Bora moderata, specie al mattino ed in serata.

Cielo sereno, Bora

Cielo sereno, al mattino soffierà Bora moderata, in giornata probabile vento a regime di brezza.

Cielo sereno

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti a regime di brezza.