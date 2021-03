Aprile inizia con una giornata di sole: le previsioni per domani

L'anticiclone presente sull'Italia tenderà a cedere da venerdì, a partire dall'area alpina, per l'arrivo di correnti in quota più fresche nord-occidentali.

Cielo sereno

Lunedì 1 aprile, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere sereno o poco nuvoloso; possibili foschie e qualche nebbia di notte sulla fascia lagunare. Venti di brezza

Cielo poco nuvoloso

Martedì 2 aprile cielo in genere poco nuvoloso; nella notte verso sabato sarà possibile qualche rovescio.

Cielo variabile, Bora la mattino

Mercoledì 3 aprile cielo da poco nuvoloso a variabile. Soffierà Bora moderata al mattino, sostenuta dal pomeriggio sulla costa. Vento sostenuto da nord anche in quota con qualche raffica a fondovalle. Zero termico in calo fino a 1500 metri circa.