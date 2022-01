Cielo poco nuvoloso, le previsioni per il primo giorno di febbraio

Cielo poco nuvoloso

Martedì 1 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo poco nuvoloso.

Cielo poco nuvoloso

Mercoledì 2 febbraio cielo in genere poco nuvoloso per velature in quota, a tratti anche spesse, che temporaneamente potrebbero anche mascherare il sole.

Cielo variabile

Giovedì 3 febbraio cielo variabile per velature anche spesse in quota. In serata cielo coperto dalla costa alle Prealpi per nubi basse.