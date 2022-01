Arriva la Bora, in serata possibili raffiche fino ai 100 km orari: le previsioni per domani

Forte Bora in serata

Martedì 11 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno. Soffierà Bora moderata, più sostenuta sul Carso e a Trieste, dove in serata sarà anche forte con probabili raffiche intorno a 100 km orari.

Cielo sereno e Bora forte

Mercoledì 12 gennaio, cielo in prevalenza sereno e soffierà Bora da sostenuta a forte specie al mattino e a Trieste, dove le raffiche potranno essere intorno a 100 km orari.

Cielo sereno e Bora al mattino

Giovedì 13 gennaio, cielo sereno, soffierà Bora da moderata a sostenuto al mattino sulla costa, poi in calo. Lo zero termico sarà in risalita, fino a 2500 m circa in serata, con inversione termica nei bassi strati.