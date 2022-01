Cielo sereno e Bora moderata, massime in aumento: le previsioni per il weekend

Cielo sereno, massime in aumento

Sabato 15 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno, le temperature massime saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Soffierà Bora moderata, specie a Trieste e sul Carso.

Cielo sereno, Borino al mattino

Domenica 16 gennaio cielo sereno o poco nuvoloso, soffierà Borino al mattino, specie a Trieste, in attenuazione nel corso della mattinata. In serata possibili locali foschie sulla bassa pianura, specie verso il Veneto.

Cielo sereno

Lunedì 17 gennaio al mattino cielo in prevalenza sereno. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso, con vento da moderato a sostenuto da nord o nord-ovest sui monti in quota. Lo zero termico sarà in calo, fino a 1400 m circa. Sulla bassa pianura possibili locali foschie nelle ore notturne.