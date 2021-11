Cielo nuvoloso: le previsioni per il weekend

Cielo nuvoloso

Sabato 20 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nelle ore notturne saranno possibili foschie o banchi di nebbia sulla fascia lagunare, in diradamento o sollevamento durante il giorno e nuovamente presenti in serata quando il cielo sarà coperto da nubi basse.

Cielo nuvoloso e nebbia

Domenica 21 novembre cielo nuvoloso o coperto per nubi basse, con foschie e nebbie che localmente potrebbero persistere anche durante il giorno.

Cielo nuvoloso e Bora

Lunedì 22 novembre cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con la possibilità di qualche debole pioggia. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, anche forte in serata.