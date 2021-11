Nuvoloso e Bora: le previsioni per il weekend

Cielo nuvoloso, Bora

Sabato 6 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo da poco nuvoloso a variabile per possibili nubi in quota al mattino e poi in serata. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta.

Bora, possibile debole pioggia di notte e primo mattino

Domenica 7 novembre previsione incerta. Cielo in prevalenza nuvoloso e non è esclusa qualche debole pioggia di notte e primo mattino. Al mattino soffierà Bora moderata.

Cielo nuvoloso e Bora

Lunedì 8 novembre previsione incerta. Probabilmente avremo cielo nuvoloso con precipitazioni in genere moderate. Quota neve inizialmente sui 2000 metri, poi in calo fino a 1400 metri sulle Prealpi, 1000 sulle Alpi, forse fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora da sostenuta a forte sulla costa, vento da nord moderato in pianura, sostenuto in quota.