Cielo sereno e Bora, in calo nel pomeriggio: le previsioni per giovedì 13 gennaio

Cielo sereno e Bora moderata

Giovedì 13 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà Bora moderata, con qualche raffica ancora sostenuta a Trieste, ma nel pomeriggio il vento sarà in attenuazione.

Cielo sereno

Venerdì 14 gennaio cielo in prevalenza sereno.

Cielo sereno e Borino

Sabato 15 gennaio cielo in prevalenza sereno con temperature miti in quota per il periodo e con inversione termica al mattino nei bassi strati. In giornata probabilmente soffierà Borino sulla costa.