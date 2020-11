Cielo sereno, le previsioni per giovedì 19 novembre

Cielo sereno

Giovedì 19 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso per velature, al mattino saranno possibili locali foschie sulla bassa pianura. In tarda serata e nella notte successiva probabile peggioramento con possibili piogge sparse.

Bora e freddo

Venerdì 20 novembre al mattino nuvolosità variabile con possibili piogge sparse e neve sui monti oltre i 1000-1200 m circa, in giornata miglioramento a partire dal Cadore e dalla Carnia, in estensione a tutte le zone, con cielo poco nuvoloso. Soffierà vento da nord o nord-est sostenuto in quota, Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Zero termico in deciso calo, fino a 800 m in serata.

Bora e temperature in calo

Sabato 21 novembre cielo in prevalenza sereno, farà più freddo, specie nelle ore notturne, con temperature sottozero su tutta la zona montana e localmente anche in pianura. Sulla costa soffierà Bora anche forte al mattino, sostenuta in giornata. Sul Tarvisiano probabile persistenza di nubi basse, specie a fondovalle.