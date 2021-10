Cielo variabile, Borino al mattino: le previsioni per martedì 12 ottobre

Una depressione si sposta dall'Italia verso la Grecia. Martedì sulla regione affluiranno correnti nord-occidentali umide in quota; mercoledì più secche e fredde da nord.

Cielo variabile, Borino al mattino

Martedì 12 ottobre, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere variabile per il passaggio di nubi a quote medio-alte, specie a metà giornata. Al mattino soffierà Borino, poi brezza.

Poco nuvoloso e Bora

Mercoledì 13 ottobre di primo mattino possibile qualche breve precipitazione locale; in giornata cielo poco nuvoloso con Bora da moderata a sostenuta.

Cielo sereno e Bora

Giovedì 14 ottobre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Bora moderata, con raffiche più sostenute di notte e al mattino. Freddo al mattino con temperature sottozero sulla zona montana, poco sopra in pianura. Vento da nord moderato.