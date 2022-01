Cielo sereno, Borino al mattino: le previsioni per martedì 18 gennaio

Cielo sereno, Borino al mattino

Martedì 18 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno, piuttosto mite di giorno. Di primo mattino lieve Borino sulla zona di Trieste mentre sarà possibile qualche foschia o banco di nebbia sulla fascia lagunare.

Cielo variabile

Mercoledì 19 gennaio cielo in genere variabile, con più nubi dal pomeriggio e verso est. Probabili foschie e banchi di nebbia nelle ore notturne sulla fascia lagunare.

Cielo nuvoloso

Giovedì 20 gennaio al mattino cielo da nuvoloso a coperto con possibili foschie o nebbie specie su pianura e costa, dove non si esclude qualche debole pioggia verso est. In giornata miglioramento ad iniziare dai monti con vento da nord-ovest moderato e più freddo in quota.