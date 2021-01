Cielo variabile, le previsioni per martedì 19 gennaio

Cielo variabile

Martedì 19 gennaio, secondo le previsioni Osemr, su bassa pianura e costa, tempo umido con nuvolosità variabile e possibili foschie, sulle altre zone poco nuvoloso. Gelate notturne in pianura.

Cielo nuvoloso, possibile qualche debole pioggia

Mercoledì 20 gennaio dalla costa alle Prealpi cielo da nuvoloso a coperto, specie a est, con la possibilità di qualche debole precipitazione; tempo migliore nel Tarvisiano e verso il Cadore. Possibili foschie e qualche locale nebbia, specie di notte. Probabili ancora locali gelate notturne in pianura.

Pioggia

Giovedì 21 gennaio probabile peggioramento con piogge in genere deboli o moderate su pianura e costa, nevicate in montagna oltre 500-700 m circa, possibili però fino a fondovalle in Carnia. Sulle zone orientali le precipitazioni saranno un po' più abbondanti.