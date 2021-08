Cielo sereno e Bora: le previsioni per martedì 24 agosto

Cielo sereno, Bora

Martedì 24 agosto, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata.

Cielo sereno, Bora sostenuta

Mercoledì 25 agosto cielo sereno o poco nuvoloso con Bora moderata, temporaneamente sostenuta sulla zona di Trieste.

Cielo sereno

Giovedì 26 agosto sereno o poco nuvoloso di mattina; aumento della nuvolosità in giornata a partire dai monti dove sarà possibile qualche rovescio o temporale, in estensione in serata alla pianura. Vento da sud sulla costa.