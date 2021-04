Cielo nuvoloso, pioggia in serata: le previsioni per martedì 27 aprile

La regione nei prossimi giorni sarà interessata in quota da moderate correnti sud-occidentali umide, mentre nei bassi strati saranno in prevalenza da est-nordest.

Cielo nuvoloso, pioggia in serata

Martedì 27 aprile, secondo le previsioni Osmer, cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli, più probabili in serata in provincia di Trieste. Soffierà Bora moderata

Tempo incerto, Bora moderata al mattino

Mercoledì 28 aprile tempo incerto, al mattino probabilmente sarà in prevalenza coperto, in giornata nuvolosità variabile. Possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli, più probabili sulla fascia orientale. Soffierà Bora moderata al mattino, poi in calo.

Nuvolosità variabile

Giovedì 29 aprile nuvolosità variabile, probabilmente più consistente nelle zone interne, maggiore presenza di sole invece sulla costa. Possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate, dal pomeriggio possibile anche qualche rovescio temporalesco. Nevicate solo ad alta quota oltre i 1800-2000 m circa. Sulla costa vento da sud o sud-est moderato.