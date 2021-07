Cielo sereno e brezza sulla costa: le previsioni per martedì 6 luglio

Martedì 6 luglio

Martedì, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno con venti di brezza.

Mercoledì 7 luglio

Mercoledì cielo sereno con venti a regime di brezza.

Giovedì 8 luglio,

Giovedì cielo in genere sereno o poco nuvoloso o velato, venti a regime di brezza, caldo afoso, specie in pianura nel pomeriggio e nelle ore serali e notturne sulla costa. Dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale in Carnia; soffierà vento moderato da sud-ovest ad alta quota.