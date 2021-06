Cielo poco nuvoloso e Borino, le previsioni per martedì 8 giugno

Una circolazione depressionaria interessa parte dell'Europa centrale e dell'Italia, contribuendo a mantenere una certa instabilità anche sulla nostra regione.

Martedì 8 giugno

Martedì, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso con Borino, in giornata venti a regime di brezza. Non si esclude qualche isolato rovescio dal pomeriggio.

Mercoledì 9 giugno

Mercoledì cielo in genere poco nuvoloso. Venti di brezza.

Giovedì 10 giugno

GIovedì cielo in genere poco nuvoloso con Borino sulla zona di Trieste, venti a regime di brezza sulle altre zone. Al pomeriggio sulla zona montana e pedemontana cielo variabile con possibili temporali sparsi che poi potranno estendersi anche a qualche zona di pianura e costa.