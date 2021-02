Pioggia, le previsioni per martedì 9 febbraio

La vasta depressione sull'Europa centrale interessa anche l'Italia con il passaggio di alcuni fronti, uno debole nelle prime ore di martedì, un altro più marcato nella giornata di mercoledì. Da giovedì affluiranno correnti più secche e via via più fredde da nord, anche gelide nel fine settimana.

Cielo coperto e pioggia

Martedì 9 febbraio, secondo le previsioni Osmer, di notte e al mattino coperto con piogge in genere moderate, forse più abbondanti ad est, anche temporalesche. Nel pomeriggio schiarite specie sulle zone occidentali. Tempo piuttosto umido con foschie.

Pioggia

Mercoledì 10 febbraio cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti e vento da sud da moderato a sostenuto.

Bora e temperature in diminuzione

Giovedì 11 febbraio cielo in genere poco nuvoloso con venti moderati da nord-ovest in quota e, localmente, anche a fondovalle. Temperature in diminuzione specie dalla sera. Dalla sera Bora sostenuta e fredda sulla costa