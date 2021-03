Foto Aiello

Cielo sereno, Bora moderata al mattino: le previsioni per mercoledì 10 marzo

Mercoledì affluiranno in quota correnti da nord più fresche e relativamente secche. In seguito le correnti tenderanno a ruotare da ovest per un anticiclone sul Mediterraneo che favorirà l'afflusso di aria umida negli strati medio bassi.