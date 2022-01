Cielo sereno e Bora con possibili raffiche fino ai 100 km/h: le previsioni per mercoledì

Cielo sereno e Bora con possibili raffiche fino ai 100 km/h

Mercoledì 12 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno e soffierà Bora da sostenuta a forte, specie a Trieste, dove le raffiche potranno essere intorno a 100 km orari. Nel pomeriggio il vento sarà in calo e potrebbero comparire temporaneamente delle nubi ad alta quota.

Cielo sereno, Bora sostenuta al mattino

Giovedì 13 gennaio, cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà Bora moderata, con qualche raffica ancora sostenuta a Trieste, ma nel pomeriggio il vento sarà in attenuazione.

Cielo sereno

Venerdì 14 gennaio, cielo sereno. In alta quota le temperature saranno miti per il periodo, con lo zero termico a 3000 m circa, ma con inversione termica nei bassi strati.