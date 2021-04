Cielo sereno, possibili gelate in Carso: le previsioni per mercoledì 14 aprile

Cielo sereno, possibili gelate in Carso

Mercoledì 14 aprile, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo variabile e non è del tutto esclusa la possibilità di qualche locale precipitazione. Possibili locali gelate notturne sul Carso.

Cielo variabile

Giovedì 15 aprile al mattino cielo variabile con più nubi a ovest, dal pomeriggio poco nuvoloso. Non è esclusa la possibilità di qualche breve precipitazione.

Cielo sereno

Venerdì 16 aprile al mattino cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio nuvolosità ad iniziare dalle Giulie. Possibili leggere gelate notturne anche in pianura. Zero termico a 1500 metri circa.