Cielo poco nuvoloso: le previsioni per mercoledì 5 maggio

Sull'Italia scorrono correnti occidentali convogliate da una vasta depressione sul Mare del Nord. Mercoledì la regione sarà in parte interessata da un fronte atlantico che passerà sulle Alpi. Giovedì l'evoluzione rimane piuttosto incerta.

Cielo poco nuvoloso

Mercoledì 5 maggio, secondo le previsioni Osmer, sulla costa cielo poco nuvoloso con vento moderato da sud in giornata. Non si esclude in serata qualche rovescio temporalesco.

Nuvolosità variabile, Bora moderata al mattino

Giovedì 6 maggio previsione incerta. Forse avremo nuvolosità variabile con la possibilità di qualche breve pioggia sparsa. Al mattino soffierà Bora moderata, dal pomeriggio brezza.

Cielo nuvoloso con piogge

Venerdì 7 maggio cielo in prevalenza nuvoloso con piogge in genere moderate a ovest, più abbondanti ad est. Soffierà vento moderato da sud sulla costa, da sudovest sui monti. Dalla sera Bora. Zero termico a 2300 metri circa.