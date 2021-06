Cielo poco nuvoloso, Borino sul Carso: le previsioni per mercoledì 9 giugno

Sulla regione affluiscono in quota deboli correnti, in prevalenza settentrionali e relativamente fresche, che accentuano l'instabilità data dal riscaldamento pomeridiano, specie sulla fascia prealpina.

Mercoledì 9 giugno

Mercoledì, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Venti di brezza, Borino sul Carso.

Giovedì 10 giugno

Giovedì cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Venti di brezza, Borino sul Carso.

Venerdì 11 giugno

Venerdì cielo in genere poco nuvoloso. Al pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili rovesci locali e isolati temporali che in seguito non è escluso interessino anche zone di pianura.