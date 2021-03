Cielo nuvoloso, piogge deboli al mattino: le previsioni per domenica 28 marzo

Dopo il passaggio di un veloce fronte entro la giornata di domenica, un forte anticiclone si affermerà per qualche giorno sull'Italia, con aria mite specie in quota.

Cielo nuvoloso, piogge deboli al mattino

Domenica 28 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza nuvoloso con deboli piogge sparse tra la notte e il mattino. Potrà soffiare a tratti vento debole o moderato da est o nord-est. Dal pomeriggio probabile tempo migliore con variabilità.

Cielo poco nuvoloso

Lunedì 29 marzo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nelle ore notturne saranno possibili foschie e forse qualche banco di nebbia.

Cielo sereno

Martedì 30 marzo tempo stabile con cielo in genere sereno sui monti, poco nuvoloso con nebbie notturne su pianura e costa. Temperature diurne in aumento specie in pianura