Pioggia, nel pomeriggio neve sul Carso: le previsioni per domenica 5 dicembre

Pioggia, possibile neve sul Carso

Domenica 5 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con piogge in genere moderate, localmente abbondanti, forse anche temporalesche. Nel pomeriggio possibile qualche fase di neve sulla parte più alta del Carso. Soffierà vento da nord o nord est moderato.

Cielo sereno e Bora moderata

Lunedì 6 dicembre, cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Bora moderata sulla costa.

Cielo sereno e Borino al mattino

Martedì 6 dicembre, cielo in genere sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura in quota. Forti gelate al mattino specie nei fondovalle alpini. Sulla costa al mattino soffierà Borino.