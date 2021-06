Cielo poco nuvoloso: le previsioni per giovedì 10 giugno

In quota correnti settentrionali fresche mantengono una certa instabilità pomeridiana sulla regione probabilmente più accentuata giovedì rispetto a venerdì.

Giovedì 10 giugno

Giovedì, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Soffierà in prevalenza Borino.

Venerdì 11 giugno

Venerdì cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o isolato temporale.

Sabato 12 giugno

Sabato cielo in genere poco nuvoloso. Al pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili rovesci locali e isolati temporali sulla fascia prealpina.