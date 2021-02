In arrivo freddo e Bora: le previsioni per giovedì 11 febbraio

Dopo il passaggio del fronte atlantico di mercoledì, le correnti si orienteranno in quota da nord e al suolo da nord-est, favorendo l'arrivo di una massa d'aria molto fredda continentale che interesserà la regione per diversi giorni.

Cielo poco nuvoloso, Bora fredda

Giovedì 11 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con possibile variabilità in giornata quando non si esclude qualche isolato rovescio. Soffierà Bora moderata, sostenuta e decisamente fredda in serata.

Freddo, bora e gelate notturne

Venerdì 12 febbraio previsione in parte incerta: più probabilmente il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile per nubi medio-alte. Soffierà Bora sostenuta e molto fredda sulla costa. Farà decisamente freddo con gelate notturne e temperature massime di poco superiori allo zero.

Cielo sereno e molto freddo

Sabato 13 febbraio cielo sereno e molto freddo con gelate notturne estese su tutta la regione e temperature massime di poco superiori allo zero su pianura e costa. Soffierà Bora moderata su costa e zone orientali.