Nuvolosità variabile con foschie: le previsioni per giovedì 18 febbraio

Nuvolosità variabile con possibili foschie

Giovedì 18 febbraio, secondo le previsioni Osmer, nuvolosità variabile per nubi basse con possibili foschie notturne.

Cielo coperto, possibile qualche debole pioggia

Venerdì 20 febbraio cielo in prevalenza coperto, possibile qualche debole pioggia. Di notte possibili foschie o nebbie.

Cielo coperto con possibili pioviggini ad est

Sabato 21 febbraio dalla costa alle Prealpi cielo in prevalenza coperto con possibili pioviggini ad est; sulle Alpi tempo in genere migliore, specie verso il Comelico e nel Tarvisiano, con inversioni termiche. In quota temperature in aumento con zero termico a quasi 3000 m. Foschie e nebbie notturne.