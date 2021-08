Cielo sereno, Borino al mattino: le previsioni per giovedì 19 agosto

In quota scorrono correnti nordoccidentali più stabili. Nei bassi strati affluirà aria più fresca da nord-est fino a giovedì. Venerdì un lieve raffreddamento in quota porterà un relativo aumento dell'instabilità sulle zone montane della nostra regione.

Cielo sereno, Borino al mattino

Giovedì 19 agosto, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno. Soffierà Borino al mattino, specie a est, in giornata venti a regime di brezza.

Cielo sereno, brezza nel pomeriggio

Venerdì 20 agosto cielo in prevalenza sereno. Venti a regime di brezza anche sostenuta nel pomeriggio.

CIelo sereno

Sabato 21 agosto cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna con locale maggiore nuvolosità pomeridiana. Sulla cresta alpina non è escluso qualche breve piovasco. Venti a regime di brezza. Temperature massime in aumento in pianura.