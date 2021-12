Pioggia, Bora dal pomeriggio: le previsioni per giovedì 2 dicembre

Pioggia, Bora dal pomeriggio

Giovedì 2 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con precipitazioni deboli o anche assenti a ovest, moderate ad est, forse anche abbondanti sulla zona di Trieste. Quota neve oltre gli 800 m circa, nel Tarvisiano 600 m circa. Dal pomeriggio soffierà Bora moderata o sostenuta sulla costa.

Cielo nuvoloso

Venerdì 3 dicembre di notte e fino al primo mattino cielo nuvoloso o coperto, in mattinata nuvolosità residua, specie a sud-est; in giornata ovunque sereno con vento moderato da nord-est e aria tersa. In quota venti sostenuti e freddi da nord. Dalla sera le temperature andranno decisamente sotto zero nelle valli e verso lo zero in pianura

Cielo variabile

Sabato 4 dicembre cielo variabile; al mattino gelate in pianura e temperature decisamente basse nelle valli.