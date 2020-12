Bora sostenuta e pioggia al mattino: le previsioni per giovedì 3 dicembre

Bora, al mattino pioggia

Giovedì 3 dicembre, secondo le previsioni Osmer, di notte e prima mattina piogge in genere moderate e possibile ghiaccio al suolo sul Carso. Soffierà Bora sostenuta. In giornata le precipitazioni tenderanno a cessare ma il cielo rimarrà nuvoloso e la Bora sarà in attenuazione.

Cielo variabile

Venerdì 4 dicembre, cielo variabile e dal pomeriggio soffierà Scirocco moderato.

Pioggia

Sabato 5 dicembre, cielo coperto con piogge intense o molto intense sulla zona montana; intense nevicate solo oltre i 1500-1800 m con venti sostenuti da sud. Sulla pianura piogge abbondanti, specie a ovest, e intermittenti, più moderate sulla costa dove soffierà Scirocco sostenuto.