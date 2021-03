Cielo poco nuvoloso: le previsioni per giovedì 4 marzo

Cielo poco nuvoloso

Giovedì 4 marzo, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata variabile. Saranno possibili foschie o locali nebbie di notte ed al mattino.

Cielo variabile, Bora in serata

Venerdì 5 marzo nuvolosità variabile con possibili deboli precipitazioni sparse. Dalla sera inizierà a soffiare Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali.

Cielo sereno e Bora forte al mattino

Sabato 6 marzo cielo sereno o poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa al mattino, in calo poi invece nel pomeriggio. Farà decisamente più freddo, con temperature in calo su tutte le zone; zero termico a 500 m circa.