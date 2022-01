Cielo poco nuvoloso e Bora moderata: le previsioni per lunedì 24 gennaio

Cielo poco nuvoloso e Bora moderata

Lunedì 24 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere poco nuvoloso, con maggiore variabilità nella seconda parte della giornata. Soffierà Bora moderata.

Cielo variabile, sole dal pomeriggio

Martedì 25 gennaio cielo da poco nuvoloso a variabile con più sole dal pomeriggio.

Cielo sereno

Mercoledì 26 gennaio di mattina cielo in genere sereno; dal pomeriggio-sera possibile aumento delle nubi basse con foschie e qualche banco di nebbia in pianura. Gelate notturne sui monti e in pianura con inversione termica.