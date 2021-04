Tornano il vento e la pioggia, neve sul Carso: le previsioni per martedì 13 aprile

Un marcato fronte atlantico, preceduto da correnti meridionali molto umide e a tratti instabili, interesserà la regione fino a martedì mattina. Poi affluirà aria più secca e fredda in quota.

Pioggia, vento e neve sul Carso

Martedì 13 aprile, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto. Di notte e di mattina precipitazioni diffuse, in genere intense, anche temporalesche. Non si esclude qualche temporanea fase di neve sulle zone più alte del Carso. Soffierà vento sostenuto da nord o nord-est, con qualche raffica più forte di notte e al mattino. Dal pomeriggio le precipitazioni cesseranno e il vento tenderà ad attenuarsi

Cielo sereno

Mercoledì 14 aprile, al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo variabile. Possibili locali gelate notturne sul Carso.

Cielo variabile

GIovedì 16 aprile, cielo variabile. Possibile ancora qualche locale gelata notturna in pianura. Zero termico a 1300 metri circa. Nel pomeriggio non è esclusa qualche locale breve precipitazione.