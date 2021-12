Cielo sereno, qualche nuvola nel pomeriggio: le previsioni per martedì 14 dicembre

Cielo sereno

Martedì 14 dicembre, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al pomeriggio. Sarà probabile marcata inversione termica notturna nelle valli, con zero termico a 2500 m circa, mentre sui monti in quota soffierà vento da nord o nord-ovest moderato.

Cielo sereno, Bora moderata

Mercoledì 15 dicembre al mattino in prevalenza sereno con possibili velature, in giornata cielo poco nuvoloso. Sui monti in quota soffierà moderato vento da nord-est, sulla costa Bora moderata.

Cielo nuvoloso e Borino

Giovedì 16 dicembre, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Borino. Zero termico in risalita a 2400 m circa, con inversione termica nelle valli, specie nelle ore notturne.