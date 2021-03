Cielo sereno, Borino al mattino: le previsioni per martedì 2 marzo

Cielo sereno, Borino al mattino

Martedì 2 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno, al mattino soffierà Borino, poi venti a regime di brezza.

Cielo sereno

Mercoledì 3 marzo cielo in prevalenza sereno, in giornata saranno possibili lievi velature ed in pianura locali foschie notturne.

Cielo variabile

Giovedì 4 marzo sulla costa e sulle zone alpine più interne cielo da poco nuvoloso a variabile; sulla pianura da variabile a nuvoloso, con possibili foschie e qualche banco di nebbia notturno. Probabilmente il tempo sarà migliore in quota.