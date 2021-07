Cielo sereno, possibile Borino: le previsioni per martedì 20 luglio

Nei prossimi giorni, l'anticiclone rimarrà consolidato sul Mediterraneo occidentale e favorirà sulla regione l'afflusso in quota di correnti nord-occidentali abbastanza secche, negli strati medio-bassi ristagnerà invece un po' di umidità attorno alle Alpi orientali.

Cielo sereno, possibile Borino

Martedì 20 luglio, secondo le previsioni Osmer, al mattino sereno o poco nuvoloso su tutte le zone con possibile Borino, specie ad est, in giornata venti a regime di brezza.

Cielo poco nuvoloso, possibile Borino

Mercoledì 21 luglio, cielo in prevalenza poco nuvoloso con possibile Borino al mattino ed in serata, specie ad est, in giornata venti a regime di brezza.

Cielo poco nuvoloso, massime in calo

Giovedì 22 luglio, cielo in genere poco nuvoloso, variabile sull'alta pianura e sulla zona montana con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale al pomeriggio. Le temperature massime saranno in lieve calo. Sulla costa sarà probabile Borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza.