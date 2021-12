Deboli piogge al mattino, in giornata nuvoloso: le previsioni per martedì 28 dicembre

Deboli piogge al mattino, in giornata nuvoloso

Martedì 28 dicembre, secondo le previsioni Osmer, nella notte e di primo mattino possibili deboli piogge sparse, specie verso est, in giornata cielo in prevalenza nuvoloso. Possibili foschie in pianura e sul Carso nelle ore notturne.

Cielo poco nuvoloso

Mercoledì 29 dicembre sulle zone occidentali cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla fascia orientale nuvolosità variabile, forse più nuvoloso a Trieste. Possibili foschie notturne.

Cielo variabile

Giovedì 30 dicembre cielo da poco nuvoloso a variabile. Lo zero termico risalirà a 2500 m di quota ma con inversione termica nei bassi strati di notte. In pianura possibili foschie o nebbie nelle ore notturne.