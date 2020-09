Cielo sereno, Bora moderata: le previsioni per martedì 8 settembre

Cielo sereno, Bora moderata

Martedì 8 settembre, secondo le previsioni Osmer, su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso con possibili nubi basse nel fondovalle tarvisiano al mattino. Su bassa pianura e costa soffierà Bora moderata in attenuazione.

Cielo sereno, Borino al mattino

Mercoledì 9 settembre su tutta la regione cielo in prevalenza sereno con la formazione di innocua locale nuvolosità pomeridiana sui monti. Sulla costa soffierà Borino al mattino, brezza nel pomeriggio.

Cielo poco nuvoloso

Giovedì 10 settembre giovedì cielo in genere poco nuvoloso sia per delle velature in quota sia per la formazione di locale nuvolosità in montagna dove non è escluso qualche rovescio pomeridiano. Venti a regime di brezza.