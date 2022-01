Cielo variabile, le previsioni per mercoledì 19 gennaio

Cielo variabile

Mercoledì 19 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere variabile, con più nubi dal pomeriggio e verso est. Probabili foschie e banchi di nebbia nelle ore notturne sulla fascia lagunare.

Cielo nuvoloso

Giovedì 20 gennaio di notte e di mattina cielo da nuvoloso a coperto con foschie e banchi di nebbia; sarà possibile qualche debole pioggia specie verso est. Dal pomeriggio ampie schiarite a partire dalla Carnia, in rapida estensione entro sera alle altre zone. Dalla tarda serata probabile Bora moderata.

Cielo sereno

Venerdì 21 gennaio su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso con maggiore variabilità sul Tarvisiano. Farà più freddo con zero termico sui 500 m. Gelate notturne sui monti e in pianura. Sulla costa di mattina soffierà Bora moderata.