Pioggia e Bora: le previsioni per mercoledì 2 dicembre

Pioggia e Bora

Mercoledì 2 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con precipitazioni da moderate ad abbondanti. Nevicate inizialmente oltre i 200 m circa, poi in rapido rialzo. Soffierà Bora da sostenuta a forte e sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo sul Carso.

Pioggia e possibile formazione di ghiaccio sulle strade

Giovedì 3 dicembre di notte e prima mattina piogge da moderate ad abbondanti e possibile ghiaccio al suolo sul Carso. Soffierà Bora sostenuta. In giornata le precipitazioni tenderanno a cessare ma il cielo rimarrà nuvoloso. Bora in attenuazione.

Pioggia

Venerdì 4 dicembre cielo da nuvoloso a coperto e dal pomeriggio saranno probabili precipitazioni in intensificazione. Sui monti neve inizialmente a 500 m, poi quota neve in rialzo specie sulle Prealpi. Sulla costa dal pomeriggio Scirocco, sostenuto in serata.