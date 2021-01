Cielo nuvoloso: le previsioni per mercoledì 27 gennaio

Sulla regione affluiscono correnti secche da nord-ovest. Nei prossimi giorni saranno più umide in quota, da giovedì anche nei bassi strati.

Cielo variabile

Mercoledì 27 gennaio, secondo le previsioni Osmer, nuvolosità variabile per il passaggio di nubi ad alta quota da nord-ovest.

Cielo sereno e freddo

Giovedì 28 gennaio di primo mattino sereno e freddo, poi nuvolosità variabile per il passaggio di nubi ad alta quota. Dal pomeriggio probabili nubi basse.

Cielo nuvoloso

Venerdì 29 gennaio in montagna e sulle zone occidentali cielo poco nuvoloso o variabile, su quelle orientali variabile o nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa su bassa e costa. A tratti in quota temperature in temporaneo rialzo.