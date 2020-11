Bora e freddo, le previsioni per il weekend

Bora e freddo

Sabato 21 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno con possibili velature. Soffierà Bora da sostenuta a forte al mattino, in calo nel corso della giornata. Sarà più freddo rispetto ai giorni precedenti.

Cielo sereno, Borino

Domenica 22 novembre al mattino cielo in prevalenza sereno, con probabili gelate anche in pianura e sul Carso, soffierà Borino. In giornata cielo poco nuvoloso.

Cielo nuvoloso

Lunedì 23 novembre cielo in prevalenza nuvoloso, con inversione termica nei bassi strati, soprattutto al mattino e a fondovalle.