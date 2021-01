Cielo variabile, le previsioni per sabato 30 gennaio

Sulla regione sabato affluiranno in quota correnti nord-occidentali; nella notte successiva arriverà un fronte atlantico, che darà poi origine domenica mattina ad una depressione sul mar Tirreno, con un afflusso di correnti da est-nordest nei bassi strati.

Nebbia al mattino, in giornata cielo variabile

Sabato 30 gennaio, secondo le previsioni Osmer, nella notte e di primo mattino su bassa pianura e costa saranno probabili foschie e qualche banco di nebbia, in giornata cielo variabile su tutte le zone. Dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità e in serata saranno possibili piogge sparse, in genere deboli.

Cielo coperto con piogge, dal mattino raffiche di Bora sui 100 km orari

Domenica 31 gennaio nella notte e al mattino cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti. Dalla mattinata inizierà a soffiare Bora forte, con raffiche sui 100 km orari a Trieste; nel pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, con possibili schiarite.

Cielo nuvoloso

Lunedì 1 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso, al mattino soffierà Bora moderata sulla costa.