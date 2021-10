Cielo sereno: le previsioni per sabato 30 ottobre

Cielo sereno

Sabato 30 ottobre, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile, con possibili locali foschie in serata e nella notte successiva.

Cielo coperto con possibili piogge

Domenica 31 ottobre, nuvolosità variabile. Dal pomeriggio il cielo sarà in prevalenza coperto, con possibili deboli piogge e foschie verso sera, specie sulla fascia orientale.

Cielo coperto e pioggia

Lunedì 1 novembre, peggioramento con cielo coperto e piogge in genere moderate al mattino, da abbondanti ad intense, anche temporalesche verso sera. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa con possibili mareggiate e in serata forse anche acqua alta. In tarda serata abbassamento della quota neve fino a 1500 m circa.