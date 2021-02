Bora e temperature minime sotto lo zero: le previsioni per venerdì 12 febbraio

Correnti in quota da nord e da nord-est al suolo, favoriranno l'arrivo di una massa d'aria molto fredda continentale che interesserà la regione per diversi giorni.

Cielo sereno e Bora gelida

Venerdì 12 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso sui monti, da poco nuvoloso a variabile per nubi medio-alte su pianura e costa, specie di pomeriggio. Soffierà Bora gelida in genere moderata sulle zone orientali, sostenuta sulla costa. Farà decisamente freddo con gelate notturne estese su tutta la regione.

Cielo sereno e Bora forte

Sabato 13 febbraio cielo sereno e molto freddo con gelate notturne estese su tutta la regione e temperature massime di poco superiori allo zero su pianura e costa. Soffierà Bora gelida in genere moderata in pianura, sostenuta o temporaneamente forte sulla costa.

Bora in calo nel pomeriggio

Domenica 14 febbraio cielo sereno, intense gelate notturne ma temperature massime in ripresa. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata in ulteriore calo nel pomeriggio