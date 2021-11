Cielo velato: le previsioni per venerdì 18 novembre

Cielo velato

Venerdì 19 novembre cielo in prevalenza velato.

Cielo sereno

Sabato 20 novembre cielo in genere sereno. Nelle ore notturne saranno possibili foschie o banchi di nebbia sulla fascia lagunare, in diradamento o sollevamento durante il giorno.

Cielo nuvoloso

Domenica 21 novembre sui monti sereno con zero termico oltre i 3000 m ma in calo dal pomeriggio; nelle valli inversione termica, specie di notte e al mattino. Su pianura e costa tempo umido e fresco anche di giorno con cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse, nebbie o foschie.